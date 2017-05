Witteveen+Bos betreurt ontstane onrust over uitgelekt rapport

Ingenieursbureau Witteveen+Bos betreurt de 'ontstane onrust en onduidelijkheid' die is ontstaan naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord over een rapport van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb).

In dat rapport waar RTV Noord beslag op wist te leggen, kwam de Tcbb tot de conclusie dat Witteveen+Bos ten onrechte alle 111 schadeclaims na de aardbeving van 30 september 2015 in Emmen heeft afgewezen. Het ingenieursbureau onderzocht de woningen na een aardbeving van 2.3 op de schaal van Richter.Volgens de Tcbb is de eindconclusie van Witteveen+Bos dat er geen sprake is van aardbevingsschade rond Emmen 'onvoldoende onderbouwd en mogelijk in een aantal individuele gevallen niet juist'. Ook worden vraagtekens gezet bij de gebruikte onderzoeksmethode.Witteveen+Bos zegt in een uitgebreid persbericht dat het hier gaat om een rapport waarin hun bevindingen nog niet zijn verwerkt. Als de definitieve versie van dit rapport bekend is, zal het bedrijf daar naar verwijzen op zijn website.Witteveen+Bos onderzocht ook de schades aan panden in de buitengebieden van de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Ook hier zijn honderden claims afgewezen en dat zette kwaad bloed.Volgens Witteveen+Bos zijn ruim tweeduizend gebouwen en bijna 34.000 schades beoordeeld. 'Net als in Emmen zijn we systematisch wetenschappelijk en zeer zorgvuldig te werk gegaan. Daarbij zijn we volledig transparant geweest over aanpak en proces.'Ook verwijst Witteveen+Bos naar een symposium in maart van dit jaar waar de onderzoeken in de buitengebieden en die in Emmen zijn toegelicht. Daar waren alle betrokken instanties bij aanwezig.Het bureau is er van overtuigd dat de bevindingen en eindconclusies van de onderzoeken in Emmen en in het buitengebied in Groningen juist zijn.