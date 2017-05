Alders doet een dringend beroep op Groninger gemeenteraden

'Wij moeten samen als openbaar bestuur deze enorme klus klaren. Als we falen doen we dat met zijn allen.'

Dat zei Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders donderdagavond in Middelstum tegen alle gemeenteraden en Provinciale Staten van Groningen. Op verzoek van de burgemeesters informeerde hij de politici over de stand zaken rond het aardbevingsschadeprotocol.Van dat samen optrekken is nog geenszins sprake, zo wordt tijdens de bijeenkomst al snel duidelijk. Zo komt burgemeester Pieter Smit van Oldambt met een noodkreet.Daarbij gaat het er om dat alleen de burgemeesters van de elf officiële aardbevingsgemeenten in de bestuurlijke stuurgroep zitten. En die zit regelmatig om tafel met Alders.'Ik zit niet aan de tafel waar de besluiten worden genomen. Als er gezegd wordt: 'Ik heb met bestuurders gesproken', dan is mijn vraag wie die bestuurders zijn. Ik wil opkomen voor de belangen van mijn inwoners en dan moet ik op een plek zijn waar ik ook wat kan bereiken', liet Smit aan de Nationaal Coördinator Groningen weten.Tijdens de bijeenkomst zijn er veel vragen en opmerkingen over de negatieve beoordeling van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) van de werkwijze van het bureau Witteveen+Bos. Dat bureau wees zowel in Emmen als het Groningse buitengebied schadeclaims massaal af. De Tccb zet daar vraagtekens bij in een niet openbaar gemaakt rapport, dat woensdag door RTV Noord naar buiten is gebracht.Veel raadsleden maken van hun hart geen moordkuil. Ze willen dat dit bureau buitenspel wordt gezet.Ook moet het onderscheid tussen het officiële aardbevingsgebied en het zogenoemde buitengebied verdwijnen. Dat wordt gesteund door Smit. 'We moeten af van de discussie over het binnen- en buitengebied.'Alders meldt dat hij niet de keuze voor Witteveen+Bos heeft gemaakt. 'Dat komt nog voort uit het oude proces. Dat heeft de NAM bepaald. Daar willen we juist vanaf. En daarom zitten we hier ook om daar over te praten.'De Nationaal Coördinator praat veel en uitgebreid. Hij blijft maar benadrukken dat de invulling van een nieuw schadeprotocol nog volledig open ligt.Dat neemt het nodige wantrouwen bij veel raads- en Statenleden niet weg. En Alders krijgt een duidelijke waarschuwing uit Ten Boer mee. 'Het vertrouwen ligt al ver onder het dieptepunt. Als dat niet wordt hersteld en mensen eindelijk krijgen waar ze recht op hebben, heeft een nieuwe aanpak geen zin', zo wordt Alders verzekerd.De Nationaal Coördinator Groningen licht al wel een tipje van de sluier op. Zo wordt gewerkt aan een systeem, waarbij ook vouchers tot 5500 euro worden uitgegeven. Daarbij gaat het om schades die voor een deel erkend worden. Bij schades boven dat bedrag moet volgens de plannen 'maatwerk worden geleverd'.