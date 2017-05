'Het verkeer in het centrum van Delfzijl is een rommeltje'

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

De fractie 2014 in de gemeenteraad van Delfzijl wil opheldering van het gemeentebestuur over de verkeerssituatie in het vernieuwde centrum van de havenstad.





'Het is gewoon een rommeltje', verbaast Schumer zich over de situatie. Hij vraagt zich af waarom er niet opgetreden wordt tegen de overtreders. Volgens Schumer is het gebrek aan handhaving een grote ergernis onder bezoekers en middenstanders.



Per brief wil hij van de burgemeester en wethouders weten of zij hier iets aan gaan doen.



Lees ook:

- Plannen voor centrum Delfzijl vallen niet bij iedereen goed

- Ondernemers over nieuw centrum: 'Delfzijl is weer mooi en gezellig'

Alleen fietsers, voetgangers en taxi's hebben toegang tot het centrum. Maar fractievoorzitter Luc Schumer constateert dat er ook auto's en vrachtauto's rondrijden.'Het is gewoon een rommeltje', verbaast Schumer zich over de situatie. Hij vraagt zich af waarom er niet opgetreden wordt tegen de overtreders. Volgens Schumer is het gebrek aan handhaving een grote ergernis onder bezoekers en middenstanders.Per brief wil hij van de burgemeester en wethouders weten of zij hier iets aan gaan doen.

Door: RTV Noord Correctie melden