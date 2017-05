Fietser raakt gewond bij aanrijding

(Foto: Raymond Bos / RDBProducties)

Bij een aanrijding op de Westersingel in Groningen is donderdagavond een fietser gewond geraakt. De man werd geschept door een auto.

De fietser is met de ambulance naar het UMCG gebracht. Hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt is niet duidelijk.



De fiets van de man raakte bij het ongeluk beschadigd.

Door: RTV Noord Correctie melden