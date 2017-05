Met de trekker naar school: 'Eindelijk niet meer in weer en wind op de fiets'

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Na jaren in weer en wind naar school fietsen, was Leon Koiter (16) uit Eexterzandvoort er wel klaar mee. Daarom pakt hij 's ochtends de trekker richting het Winkler Prinscollege in Veendam.

'Ik was het wel zat. Dus toen ik op mijn zestiende mijn trekkerrijbewijs had, hoefde ik eindelijk niet meer te fietsen.'



150 pk

Het is geen kleine tractor die Leon dagelijks voor de school in Veendam parkeert. 'Het is een Case IH 1455, één van de grootste trekkers op het bedrijf van mijn vader. 150 pk', somt Leon op.



Hoewel hij al sinds zijn 8ste op de trekker zit, moest hij nog wel zijn rijbewijs halen. 'Eerst de theorie en daarna nog een paar rijlessen.'



25 minuten

De rit naar school is met de trekker een stuk korter dan per fiets. 'Ik doe er nu zo'n 25 minuten over. Eerder was dat drie kwartier tot een uur.'



Onderweg trekt hij aardig wat bekijks. 'Mensen kijken vaak wel even om als ik langsrijd. Al kennen de meesten mij intussen wel.'

