Recyclingsbedrijf schept 70 arbeidsplaatsen

(Foto: Purified Metal Company)

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company is van plan een recyclingsfabriek te bouwen in Delfzijl. De komst van de nieuwe fabriek betekent dat 70 mensen aan het werk kunnen.

Purified Metal Company

Het bedrijf heeft als eerste een proces ontwikkeld om bijvoorbeeld asbesthoudend metaalschroot te recyclen. Doordat het staal een temperatuur van 1.500 graden Celsius bereikt, worden de gevaarlijke asbestvezels afgebroken.



Gesloten fabriek

Het bedrijf komt op een perceel ter grootte van 3,8 hectare in de directe omgeving van het onlangs geopende zonnepanelenpark. De fabriek wordt geheel gesloten, om te voorkomen dat de asbestvezels naar buiten komen.



Wethouder is blij

Groningen Seaports en wethouder Rijzebol van Delfzijl zijn blij met de komst van de wereldprimeur naar Delfzijl. 'We hebben de garantie gekregen dat het proces veilig is voor de mensen die er werken en de omgeving', zegt Rijzebol.



Aanvraag vergunning

Purified Metal Company is op dit moment bezig met de aanvraag van alle benodigde vergunningen. Het bedrijf hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw.

Door: RTV Noord