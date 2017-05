Stekelrog is na vijftig jaar terug op Schier (update)

Sinds de jaren 60 is hij niet meer gezien in Nederland, maar deze week werd een exemplaar gevonden op het strand van Schiermonnikoog: de stekelrog. Natuurmonumenten noemt het een bijzondere vondst.

Het dier met een stekelige staart was tot in de jaren vijftig een veelvoorkomende soort in de Waddenzee en Noordzee, meldt Natuurmonumenten . Daarna werden ze steeds minder gezien. Het leeft alleen nog in andere delen van de Noordzee, waar minder bodemvisserij is.De roggen zijn vrijwel onzichtbaar voor hun vijanden door een perfecte schutkleur. Ze jagen op kleine vissen, ganalen en zeeslakken. Net als haaien hebben ze meerdere rijen tanden.De aangespoelde stekelrog van zo'n halve meter lang, wordt binnenkort tentoongesteld in Schelpenmuseum Paal 14.