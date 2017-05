'De stad ruikt naar koffie verkeerd met een sigaret'

Het is precies tien jaar geleden dat de Suiker Unie in de stad Groningen de poorten definitief sloot. Maar de sluiting betekende zeker niet het einde van de bedrijvigheid op het terrein aan de Van Heemskerckstraat.

Jos Tigelaar maakte een documentaire over het voormalige fabrieksterrein aan de westelijke ringweg. Ook over de tijd dat er behoorlijk wat industrierook over de stad werd uitgeblazen: de zuivel van de DOMO, de tabak van Niemeijer, de koffie van Tiktak en de suiker van de Suiker Unie. 'De stad Groningen ruikt naar koffie verkeerd met een sigaret', werd in die tijd vaak gezegd.De docu gaat ook in op de vraag wat er nu op het Suiker Unie-terrein gebeurt.Bekijk de documentaire hierboven of via deze link.