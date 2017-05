Boot naar Schier? Houd dan komende week rekening met wegwerkzaamheden

(Foto: Provincie Groningen / Twitter)

Automobilisten die komende week naar Lauwersoog rijden, bijvoorbeeld om de boot naar Schiermonnikoog te pakken, moeten rekening houden met verkeersoverlast.

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de nieuwe rotonde bij de Strandweg. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe rotonde bij de Veerhaven. Die werkzaamheden duren tot en met dinsdag 23 mei. Mensen die met de boot naar Schiermonnikoog willen, wordt aangeraden om rekening te houden met vertraging.



Rijbaan versmald

In verband met de werkzaamheden wordt de rijbaan van de N361 bij Lauwersoog gedeeltelijk versmald. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. Dit leidt tot extra reistijd, waarschuwt de provincie.



Van 15 tot en met 19 mei kan het verkeer bovendien niet van de Strandweg naar de N361 en omgekeerd. De rest van de Strandweg is wel bereikbaar.



In juni gaat weg dicht

Begin juni wordt het werk aan de provinciale weg afgerond. Daardoor is de N361 bij Lauwersoog van woensdag 7 tot zaterdag 10 juni dagelijks tussen 18.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens gestremd. Overdag is de weg wel open.

Door: RTV Noord Correctie melden