Zieke Bert Swart ziet af van burgemeesterschap Midden-Drenthe

Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn wordt niet de nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Hij heeft van de artsen gehoord dat zijn gezondheidssituatie zorgwekkend is.

Volgens de gemeente Zuidhorn wijst onderzoek uit dat in zijn hoofd iets afwijkends is gevonden. Dit betekent dat een traject van nadere onderzoeken en behandelingen volgt. Het toekomstperspectief is dan ook onzeker.Burgemeester Bert Swart: 'Op Koningsdag 2017 is mijn leven in één klap veranderd! Van ogenschijnlijk gezond mens tot iemand die volledig is overgeleverd aan de medische wereld.''Ik had het me allemaal heel anders voorgesteld. Maar mijn gezondheidssituatie maakt, dat ik nu keuzes moet maken. Ik heb dan ook met pijn in mijn hart moeten besluiten geen burgemeester te worden in Midden-Drenthe. Wel wil ik graag zo lang als mijn gezondheid het toelaat burgemeester blijven in de gemeente Zuidhorn', aldus de 61-jarige Bert Swart.In afwachting van de onderzoeken en behandelingen hervat Swart aankomende maandag zijn werkzaamheden in Zuidhorn. In goed overleg met de raad en andere collegeleden wordt gekeken welke taken hij, gelet op zijn gezondheidssituatie, gaat oppakken.'Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaartjes en attenties. Deze blijken van medeleven en ondersteuning zijn overweldigend en hartverwarmend en doen mijn vrouw Paula en onze zoon Peter en zijn vriendin Nienke en mij enorm goed.' aldus Swart.De raden, colleges en de medewerkers van de gemeenten Midden-Drenthe en Zuidhorn leven mee met Bert Swart en zijn familie en wensen hen sterkte in deze hectische en onzekere periode. Zij vragen ook de privacy van de familie te respecteren.Swart zou per 3 juli beginnen aan zijn nieuwe functie in Midden-Drenthe.