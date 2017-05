Gezondheidsmonitor: biertje maakt plaats voor joint

Groningers roken meer wiet. De afgelopen tien jaar is het cannabisgebruik bij Groningers tot 35 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit het vierjaarlijks gezondheidsonderzoek van de GGD Groningen.

'De toename is zorgelijk, maar niet verrassend', zegt Jeroen Kuiper van de GGD. 'In heel Nederland zien we al langer een toename.'Waar de jongeren tot 35 jaar de afgelopen tien jaar dubbel zoveel zijn gaan blowen, is er bij de oudere bevolking geen stijging. Gemiddeld heeft zo'n zes procent van de volwassenen de afgelopen maand wel een jointje opgestoken.'De verschillen tussen de gemeenten zijn groot', zegt Kuiper. 'In gemeenten met veel jongeren wordt meer wiet gerookt. Dat zie je niet in vergrijzende gemeentes. Daar zijn juist andere problemen, zoals overgewicht.'Het overmatig alcoholgebruik van Groningers is de laatste tien jaar afgenomen. Toch drinkt nog twintig procent van de volwassen Groningers overmatig. Vooral hoogopgeleiden zijn overmatige drinkers. Dat is gelijk met het landelijk gemiddelde.Elke dag een glaasje wijn of bier is er voor vrouwen niet bij. Als je meer dan zeven glazen alcohol per week drinkt, dan is dat 'overmatig'. Mannen hoeven minder hun best te doen. Zij mogen 14 glazen per week drinken voordat ze het label 'overmatig' krijgen.Wil je zo gezond mogelijk blijven? De Gezondheidsraad adviseert om dan helemaal te stoppen met alcohol drinken. Wil je het dan toch? Drink dan niet meer dan één glas.De Gezondheidsmonitor geeft meer inkijkjes in onze gesteldheid. Zo blijkt dat verreweg de meester Groningers zelf vinden dat ze een goede gezondheid hebben. Toch is het aantal chronische ziektes toegenomen. Bijna de helft, 47 procent, van de Groningers heeft een ziekte zoals diabetes of last van hoge bloeddruk. Tien jaar geleden was dat nog 41 procent.We roken ook meer dan de rest van het land. Landelijk is het percentage rokers afgenomen, maar is in Groningen al een aantal jaar gelijk gebleven: bijna een kwart van ons steekt regelmatig een peuk op.De Gezondheidsmonitor van de GGD is afgenomen onder 16.000 Groningers. De GGD heeft zo'n 36.000 Groningers benaderd. De monitor wordt elke vier jaar jaar uitgevoerd voor gemeenten en moet de gezondheid van inwoners in kaart brengen.De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de provincie, maar zijn niet gecorrigeerd op regionale verschillen. 'We bespreken met elke gemeenten de cijfers en maken dan bijvoorbeeld vergelijkingen met buurgemeenten'.