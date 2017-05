'SC Loppersum lijdt aan Feyenoord-syndroom'

SC Loppersum was de gedoodverfde kampioen van de zaterdag derde klasse C. Niets stond promotie naar de tweede klasse in de weg. In de afgelopen weken is er sprake van 'kampioensstress' op Sportpark Bosweg.

De laatste weken is de ploeg van trainer Henk Buikema afgezakt naar de derde plaats. De kansen op de titel zijn er nog wel, maar de nieuwe koploper Marum heeft betere papieren. Zij spelen tegen nummer twee Noordwolde. Loppersum heeft belang bij een gelijkspel in dat duel. Zelf moet er gewonnen worden van het al gedegradeerde Helpman om alsnog de titel te pakken.Er is nog een tweede scenario: Als Loppersum en Noordwolde beide winnen dan komt er een beslissingswedstrijd om het kampioenschap.'Ik heb de druk, voor zover dat mogelijk, toch geprobeerd bij Marum en Noordwolde neer te leggen. Ik ga ervan uit dat zij gelijkspelen en dat wij winnen. Dan is het alsnog kat in het bakkie. Dat hoop je.' vertelt Buikema vlak voor de laatste training op donderdagavond.Ongewild gaat de vergelijking op met de spannende ontknoping in de Eredivisie. Feyenoord staat ook al het hele seizoen bovenaan, maar moet op de laatste speeldag nog tot het gaatje gaan om kampioen te worden.'Ik denk wel dat er bij Feyenoord wat meer druk op staat dan bij ons. Vooral aan het eind van de competitie begin je de druk wel te voelen. Als je in die fase ook nog te maken krijgt met blessures dan wordt het moeilijk, ondanks een ruime voorspong op de rest.'Loppersum verspeelde de laatste weken punten tegen de 'laagvliegers' Grijpskerk en Appingedam. Tegen de concurrenten Noordwolde en Marum pakte de ploeg maar liefst tien van de twaalf punten. 'Eigenlijk zijn wij dus de favoriet. Maar kijk, je wordt pas kampioen als je tegen de mindere goden je punten pakt. Daar hebben wij teveel laten liggen.' realiseert Buikema zich.De trainer heeft zaterdag voortdurend contact met 'eentje van ons' die in Marum is. Hij wil het risico niet lopen dat er verkeerde informatie gegeven wordt. 'Tegenwoordig kun je alle standen bijhouden met appjes. Maar er gebeuren ook regelmatig vreemde dingen mee dat er heel andere standen staan dan het in werkelijkheid is.'