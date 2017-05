Man doet zich voor als arts en licht mensen op

(Foto: Ryo FUKAsawa / Flickr CC)

De politie heeft een 53-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting en flessentrekkerij. Volgens de politie gaf hij zich uit als arts, overnachtte en tankte zonder te betalen en leidde hij mensen om de tuin.

Veertien keer

Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat de man zeker veertien keer mensen heeft opgelicht in Groningen, Friesland en Drenthe. De politie kwam de man op het spoor nadat er vanuit Leeuwarden drie meldingen waren gedaan van plekken waar de man had geslapen, zonder te betalen.



Neparts

Volgens de politie deed de man zich voor als arts en liet hij een echtpaar betalen voor een onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. De slachtoffers maakten geld over naar de man, maar kregen geen onderzoek in een ziekenhuis.



Motief

De man wordt ook verdacht van het verkopen van goederen via internet, die hij na betaling van de koper niet leverde. De verdachte had geen vaste woonplaats en geen inkomen. Volgens de politie hielpen zijn oplichtingspraktijken hem aan een dak boven zijn hoofd en een inkomen.



Auto in beslag genomen

De politie heeft beslag gelegd op de auto van de verdachte. De wagen wordt verkocht en de opbrengst gaat als schadevergoeding naar de slachtoffers.



De verdachte zit nog vast in voorarrest.

Door: RTV Noord Correctie melden