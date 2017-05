Grieks bedrijf investeert in Groningse IT-onderneming

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Web-IQ, een Gronings IT-bedrijf, krijgt financiële steun uit Griekenland. Space Hellas, gevestigd in Athene, wordt een nieuwe aandeelhouder van het bedrijf.

Space Hellas steekt negen ton in het Groningse bedrijf. Daarmee krijgt het een aandeel van ruim 17 procent.



Samenwerking

Web-IQ verricht online speurwerk voor onder meer politie en justitie.



De Groningers werkten al samen met Space Hellas: de Grieken verkopen de producten en diensten van Web-IQ al enige tijd in Griekenland en de omliggende landen, alsmede in het Midden Oosten.



Daarnaast biedt Space Hellas ondersteunende diensten aan aan Web-IQ.

Door: RTV Noord Correctie melden