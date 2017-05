Jan Henk de Groot, Marlene Bakker, De Koning en de Dame en ook Beever in Twij Deuntjes

De schierste zundagmörnmeziek

Twij Deuntjes 14 maai 2017



Arnold Veeman - Dichtbie



De Stroatklinkers - Zo moutve t holden



Jan Henk de Groot & Marlene Bakker - Noeit meer missen



Jan Veldman - Roodschoul



Eva Waterbolk - Joapke jong



Fred Akerström - Jag ger dig min morgan



Bert Hadders & de Nozems - Swilkje



Element of crime -narzissen und kakteen



Glas, Scheele & Lass - Ainmoal te voak



Julie Fowlis - Wind and rain



Yvonne Schoenmaker - Doe waist



Peter Buwalda - t Olde Trioviool - Bourrées



Twijde uur:



De Koning & de Dame - ’t Was schier



Erwin de Vries & Noordpool Orkest - Ooit



Fries Wolma - Wie waren jong



Ad Baker & The Boogiemachine - Doe brakst mien haart



Alex Vissering - De Groanrepubliek



Lieven Tavernier - Geen kwade vriend



Gert Sennema & Westkantstad - Veur dij



Törf - Woar bistoe bleven



Will Stevens - De moan boven t Grunnigerlaand



Willem Vermandere - Blancke en zijn Peird



Beever - Elke stee een herinnering



Micheál Súlleabháin - Heartwork

