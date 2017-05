Horecaverhalen: 'Herman Brood dook de kroeg in tijdens zijn optreden'

De stad Groningen is, ook landelijk gezien, een populaire plek als het om uitgaan gaat. Wekelijks bezoeken tienduizenden mensen uit Stad en Ommeland de horecagelegenheden.

Dat levert bijzondere verhalen op. Deze week richt Gerlof Bos zich op de verhalen van de uitbaters zelf...De uitbaters staan centraal in de derde aflevering van Gerlof Bos over bijzonder verhalen uit de horeca in Groningen. Elke vrijdag publiceren we een nieuw verhaal.Heb je zelf een mooie herinnering aan het uitgaansleven? Aanmelden voor de serie kan nog, via gerlof@rtvnoord.nl Bekijk de uitzending boven dit artikel.