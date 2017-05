Overvaller na vier jaar opgepakt dankzij dna-match

Dankzij een dna-match heeft de politie een 36-jarige Groninger opgepakt voor een overval op een supermarkt in 2013.

Die overval vond zaterdag 26 oktober 2013 plaats bij een supermarkt aan de Prunusstraat in Groningen.Een man bedreigde een caissière met een mes en eiste geld. Vervolgens deed hij een greep in de kassalade en ging er met een paar honderd euro vandoor. De overval had grote impact op de caissière.De politie hield in februari 2014 iemand aan, maar die bleek later niets met de overval te maken te hebben. Uiteindelijk moest het onderzoek worden gesloten, omdat er geen aanknopingspunten meer waren.De Stadjer die nu voor deze zaak is aangehouden, werd vorig jaar veroordeeld voor een andere overval. Dat ging om een pizzakoerier, die hij in 2015 had overvallen . Na zijn veroordeling is bij de Groninger dna afgenomen.