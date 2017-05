'Stad Groningen heeft een nieuwe lobbyist nodig'

De stad Groningen moet weer een lobbyist in dienst nemen. Dat wil coalitiepartij D66 graag. De lobbyist moet gaan werken vanuit Brussel. De partij denk dat er op die manier meer Europees geld naar Groningen kan komen.

In de jaren 80 en 90 had de gemeente Groningen voor het laatst zo'n persoon in dienst. Alleen werkte die vanuit Den Haag. Vanaf 2000 is er voor gekozen om gezamenlijk te lobbyen. Zoals met de provincie Groningen, of in een breder noordelijk verband.Maar nu de economie weer aantrekt, is het volgens de democraten goed om weer een lobbyist in Brussel te stationeren die zich enkel en alleen inspant voor de stad. Volgens D66-raadslid Arend Jan Wonink is de stad sinds enige jaren flink veranderd, waardoor een eigen lobbyist niet zal misstaan.'Groningen oriënteert zich internationaal, het bedrijfsleven is in opkomst. Dus er zijn misschien wel kansen om meer naar het noorden te halen', aldus Wonink. 'Als je onzichtbaar bent dan krijg je het geld sowieso niet. Ben je zichtbaar, dan haal je het geld misschien binnen. Dat is voor iedereen in de stad voordelig.'Volgens Wonink is de aanpak van Eindhoven een goed voorbeeld voor de stad. 'Die hebben een lobbyist in Brussel zitten. Die is succesvol en weet veel geld binnen te halen voor die stad. Niet alleen Eindhoven, maar ook de regio rondom de stad doet dat goed. Ook Twente doet het goed. Ik zie geen reden waarom Groningen ook niet in dat rijtje kan staan.' UMCG en RUG: Noorden moet actiever lobbyen in Brussel (2015)