Marumer electronica-gigant viert verhuizing met een open dag

JC-Electronics sluit zaterdag de verhuizing van Marum naar Leek af met een open dag. In Marum kon het bedrijf niet uitbreiden omdat er geen ruimte was naast het bestaande pand.

Aan de Zernikelaan in Leek werden twee naast elkaar gelegen panden gekocht. Die zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor het bedrijf nu een riant onderkomen heeft met een groot onderdelenmagazijn.JC-Electronics begon elf jaar geleden op een zolderkamer in Marum. Het bedrijf is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met bijna honderdzestig medewerkers en klanten in meer dan honderd landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de reparatie en in- en verkoop van industriële elektronica voor bedrijven en fabrieken.Vorig jaar ontving het bedrijf samen met Bouwman Hydrauliek BV in Farmsum een subsidie van vijftigduizend euro van de provincie Groningen. De subsidie was bedoeld voor het behoud van de werkgelegenheid en de uitbereiding ervan in de regio.