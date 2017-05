Opknapbeurt Knoalster Menistenplein van start

(Foto: Martijn Folkers / RTV Noord)

Ze hebben er even op moeten wachten, maar het Menistenplein in het centrum van Stadskanaal krijgt een facelift.

Het plein moet gezelliger ogen, en de initiatiefnemers hebben als doel dat dit plein hét horecaplein van Stadskanaal wordt.



Ondernemer kwam met idee

Ondernemer Roy Schulte kwam zo'n vier jaar geleden met jet idee. Schulte slaagde erin meerdere ondernemers mee te krijgen. Zij leggen gezamenlijk 56.000 euro op tafel.



Gemeente Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal heeft daarnaast nog 87.000 euro van de provincie los weten te peuteren. Het plan kost in totaal 318.000 euro. De gemeente betaalt de rest. 'We zijn blij dat deze ondernemers zelf het plan hebben ontwikkeld', zegt wethouder Peter Gelling.



Reuring

Schulte denkt dat een nieuw plein voor reuring gast zorgen. 'Stadskanaal moet weer een aantrekkelijk koopcentrum worden', zegt hij. 'Mensen uit Borger, Veendam, Emmen, Delfzijl moeten hier plezierig kunnen winkelen. En dat creëer je door beleving. Het Menistenplein wordt een heel gezellig plein.'



De herinrichting moet in augustus klaar zijn.

Door: Martijn Folkers