Theater Kielzog in Hoogezand komt bijna zes ton te kort

Theater Kielzog in Hoogezand heeft het jaar 2016 afgesloten met een tekort van 575.000 euro. Dat blijkt uit een mededeling van het college aan de gemeenteraad.

Op de site van de gemeente is het volgende te lezen over het theater: 'Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is gebleken dat, door een aantal onjuiste boekingen, een verschil is opgetreden van 575.000 euro bij de werkmaatschappij Kielzog.Wat die onjuiste boekingen precies zijn en hoe die zijn ontstaan, blijft voorlopig onduidelijk. Verantwoordelijk wethouder Marco Metscher wil nog geen toelichting geven. Dat doet hij pas nadat de raad via een brief van het college is ingelicht. Naar verwachting gebeurt dat aanstaande maandag.