De R van Groningen op dak UMCG rookt

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

De letter R van Groningen op het dak van het UMCG stond vrijdagmiddag in brand.

De brandweer heeft de brand geblust en is bezig met de nacontrole. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

