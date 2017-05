Ronald eet beschuit met muisjes

(Foto: RTV Noord)

Beschuit met muisjes in Haren. Niet voor de geboorte van een baby, maar van een zeearend.

Kuiken

Het kuiken zag een paar dagen geleden het levenslicht aan de Groningse kant van het Zuidlaardermeer. Een absolute primeur, want zeearenden laten zich al vele decennia niet meer in onze provincie zien.



Trots

Het Groninger Landschap is zo trots op de geboorte, dat directeur Marco Glastra bij de gemeente Haren aangifte deed van een 'nieuwe inwoner'.



En daar moest Ronald natuurlijk meer van weten…

Door: RTV Noord Correctie melden