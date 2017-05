Noord Vandaag: Haalt FC Groningen de play-offs?

Het gaat erom spannen voor FC Groningen. Om de play-offs te halen moet de ploeg zondag winnen van Twente én moet Heracles of Heerenveen verliezen. Zou dat gaan gebeuren? We blikken alvast vooruit en schatten de kansen van de Groninger voetballers in. Dat, én meer in Noord Vandaag.

Komende zondag FC Twente-FC Groningen. Het gaat ergens om, niet alleen op sportief maar ook op financieel gebied valt er voor FC Groningen een slag te slaan. Maar zonder slag of stoot zal het waarschijnlijk niet gaan. "Ze zullen vol gas gaan voor eigen publiek." aldus trainer Ernest Faber over de tegenstanders van komende zondag.- Door intensieve bodemvisserij zijn ze al bijna een halve eeuw praktisch verdwenen, maar deze week deed Thijs de Boer op Schiermonikoog een bijzondere vondst.-Je kunt op vele manieren naar school te gaan. Leon Koiter uit Eexterzandvoort heeft wel een hele bijzondere vorm van vervoer gevonden om naar de Winkler Prins in Veendam te gaan.-Beschuit met muisjes vandaag in Haren. Niet voor de geboorte van een baby, maar van een zeearendjong.- Zaterdagavond is de finale van het Eurovisie Songfestival; een podium van talent of...het gebrek daaraan. Wie zeker gaat kijken is Willam Moorlag. Hij is al sinds hij zich kan heugen fan van het festival. Voor Noord Vandaag laat hij zijn favoriete top drie aller tijden zien.- En, wat is dat toch met de trui van weervrouw Harma?