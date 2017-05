Automobiliste wordt onwel en botst op vrachtwagen (update)

(Foto: 112groningen/Martin Nuver) (Foto: 112groningen/Martin Nuver)

Bij een aanrijding op de Diamantlaan in Groningen is vrijdagmiddag één gewonde gevallen. De 54-jarige bestuurster van een personenauto werd onwel. Een vrachtwagenchauffeur kon haar niet meer ontwijken.

De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd.



De auto en de vrachtwagen zijn weggesleept.

Door: RTV Noord Correctie melden