Bonsema Verpakking neemt Drents verpakkingsbedrijf over

(Foto: Facebook/Bonsema Verpakking)

Bonsema Verpakking in Groningen heeft Felix Verpakkingen in Hoogeveen overgenomen.

Uitbreiden en vernieuwen

'In Groningen werkten vier mensen en in Hoogeveen drie. We hebben inmiddels drie extra mensen aangenomen en dus zitten we nu op tien personeelsleden', vertelt directeur Marc Hendriks van Bonsema Verpakking.



De vestiging in Hoogeveen blijft bestaan. Hendriks: 'Die gaan we de komende jaren zelfs uitbreiden en vernieuwen.'



Investeren

Bonsema heeft ook geïnvesteerd in een bijzondere machine. 'Met dit apparaat kunnen we al vanaf één stuk negenhonderd soorten verpakkingen in full color op maat maken. Meestal is dit soort bestellingen pas interessant vanaf een paar honderd stuks', aldus Hendriks. De machine komt over twee weken, maar volgens de directeur van het verpakkingsbedrijf staan de eerste tien orders al klaar.

Door: RTV Noord Correctie melden