Lukkien verwacht Roda in volgende ronde

De spanning zal zondagmiddag groter zijn bij FC Emmen trainer Dick Lukkien dan vrijdagavond. De ploeg van de Veendammer speelde de return in de play offs tegen RKC Waalwijk een beetje met de handrem erop. Zondag wordt duidelijk welke ploeg als zestiende eindigt in de Eredivisie. Het is de volgende opponent van Emmen.

Lukkien gaat zondag naar de wedstrijd in Arnhem tussen Vitesse en Roda JC. Niet zonder reden. 'Ik verwacht dat Roda als tegenstander in de volgende ronde. Want ik zie ze niet winnen daar.' oordeelt de Groninger. Zijn assistent Rene Grummel gaat naar de wedstrijd Go ahead Eagles-Sparta.Dan de wedstrijd. RKC neemt een half uur de leiding aan De Meerdijk. Na de goal veranderde de spelopvatting van de thuisploeg niet. Het publiek kan rustig keuvelend naar het schouwspel kijken. De mensen op de matig gevulde tribunes maakten zich niet druk. 'Het is mooi weer en daar is alles mee gezegd' vatte een al trouwe supporter de wedstrijd samen. 'Ik heb het uiterste gevraagd van mijn spelers. Dat hebben ze in de eerste helft niet laten zien. In de tweede helft weet je zeker dat het niet meer mis kan gaan. Ik had wel graag gezien dat we de gelijkmaker hadden gemaakt.' blikt Lukkien terug.De tweeluik met de Brabanders was afgelopen maandag al beslist. Emmen speelde de tegenstander in Waalwijk helemaal zoek en bekroonde de galavoorstelling met een klinkende 5-1 zege.Het was vooral zaak om 'heel' te blijven. En dat lukt. De spelers van Emmen krijgen geen kaarten en lopen geen blessures op. Lukkien geeft zijn selectie in het weekend vrijaf. Vanaf maandag gaat de knop om naar de volgende ronde. 'We zijn dan wel de underdog, maar zeker niet kansloos.' besluit de succesvolle trainer.