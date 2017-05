Lubach: 'Als ik een Amsterdam-kind was geweest, was ik makkelijker in het creatieve wereldje beland'

'Ik heb heel hard moeten vechten om in het creatieve wereldje te komen.' Dat zegt Arjen Lubach vrijdagavond in het televisieprogramma College Tour.

Lubach groeit op met zijn ouders en twee broers in het Groningse Lutjegast. 'Bij mij in de familie zitten allemaal juristen. Het was niet de vraag óf ik ging studeren, maar wát ik ging studeren. Ik had nog nooit van de kleinkunstacademie gehoord. Als ik een Amsterdam-kind was geweest, was ik makkelijker in het creatieve wereldje beland. Ik lijk een zondagskind, maar ik heb genoeg projecten gedaan die niet zijn gelukt.'Lubach is gelovig opgevoed. Als hij twaalf jaar oud is, overlijdt zijn moeder aan borstkanker. Dit versnelt zijn twijfel in het geloof. 'Ik kreeg allemaal teksten te horen als 'God wilde je moeder bij zich hebben'. Toen dacht ik: 'Fuck you!' Ze heeft drie zoons die haar harder nodig hebben. Wat een solistische klotegod moet dit zijn.' Lubach staat inmiddels bekend als een fel atheïst. 'Ik geloof net zo min in een God als in trollen die in het huis van Twan Huys de afwas doen', grapt Lubach naar de presentator van het programma. 'Heb je geloof en doe ermee wat je wilt, maar jouw geloof is niet heiliger dan dat van iemand die in een gesticht zit en die denkt dat hij Napoleon is.'Presentator Twan Huys vraagt Lubach ook naar 'zijn eerste keer'. Lubach heeft al eens onthuld dat hij op zijn 19de is ontmaagd door Tanja Nijmeijer, de Groningse studente die zich heeft aangesloten bij rebellenbeweging FARC in Colombia. 'Wij hadden één ding met elkaar gemeen', vertelt Lubach. 'Een ziekelijk rechtvaardigheidsgevoel.' Hoe hij Nijmeijer heeft versierd? 'Ik had nooit iets te zeggen tegen meisjes. Met alle meisjes die ik in bed wilde krijgen, keek ik de film 'Ronja de roversdochter'. Ik denk dat het verhaal Tanja wel aansprak.'De aflevering van College Tour met Lubach zou eigenlijk worden opgenomen in Groningen, maar vanwege de grote belangstelling zijn de opnames verplaatst naar Amsterdam. Op Twitter was daar veel kritiek op. 'Ik vond dat zelf ook jammer', zegt Lubach. Hij maakt zich vaker druk om reacties van mensen op sociale media. 'Ik ben een publiek figuur geworden en daar hoort een overvloed aan meningen bij. Ik kan dat alleen beïnvloeden door goede programma's te maken', meent hij.De gasten van College Tour mogen aan het eind van het programma een advies geven aan de studenten, die in de zaal zitten en die vragen mogen stellen. Het advies van Lubach: 'Neem jezelf niet te serieus, maar je werk wel.'