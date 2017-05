Deel N387 afgesloten na verkeersruzie en achtervolging

(Foto: Dennis Venema Fotografie)

De politie heeft vrijdagavond laat een deel van de provinciale weg N387 tussen Hoogezand en Slochteren afgezet. Op de carpoolplaats bij Kolham stond veel politie.

Volgens politiewoordvoerder Kalina Pruntel heeft er een verkeersruzie plaatsgevonden in de stad Groningen. Daarna is er een achtervolging geweest richting Hoogezand. De politie heeft iemand aangehouden.



De politie kan verder niets zeggen over het voorval. Ze komt zaterdag met meer informatie. De N387 is inmiddels weer vrij.

Door: RTV Noord Correctie melden