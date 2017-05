'Gasminister is laatste kans voor Groningers'

In het volgende kabinet moet een minister komen die zich uitsluitend bezig houdt met gas en alles wat met de gaswinning in Groningen te maken heeft. Daarvoor pleit Henk Bleker, oud gedeputeerde in Groningen en ex-staatssecretaris van Landbouw en Natuur.

Bleker: 'Er moet een speciale wet komen die van toepassing is op het gebied waar de aardbevingsproblematiek speelt. In die we t moet de positie van de minister geregeld worden. Het voordeel is dat de nieuwe minister niet afhankelijk is van Economische Zaken (EZ) of welk ministerie dan ook.''In de rijksbegroting moet twee miljard worden opgenomen voor de aardbevingsproblematiek. Dit moet in een soort van fonds komen en daar moet een wettelijke garantie voor komen,' zegt Bleker.Henk Bleker weet niet of zijn plan haalbaar is. 'De afgelopen jaren gaat het van kwaad naar erger. Er worden maar kleine stappen gezet in Den Haag. Heel veel instanties bemoeien zich met de aardbevingsproblematiek, zonder dat er één persoon duidelijk is aan te spreken die verantwoordelijk is voor herstel van huizen.''In het verleden zijn eerder dit soort speciale wetten ingevoerd. Toen een paar gebieden met grote overstromingen werden bedreigd, werd de Deltawet ingesteld. Daarna werden met grote voortvarendheid maatregelen getroffen,' zegt Bleker.Bleker: 'Met mijn partijgenoten heb ik nog niet gesproken over dit plan. Ik zal mijn best doen, maar niet in achterkamertjes overleggen. Men moet zelf aan de slag gaan. Zo niet, dan krijgt men de komende twee jaar een groot probleem.'