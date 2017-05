Column: M met een boogje

Als drie gemeenten geruisloos, efficiënt en zonder ruzie weten te fuseren en dan ook nog de reukloze naam Midden-Groningen kiezen, dan ligt, verdiend of niet, het imago van 'grijze muis' op de loer. Er is gewoon niks spannends aan.

Dat zullen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde ergens ook wel hebben beseft. En wat helpt nou beter tegen zo'n suf imago dan een knallend logo? Vroeger was dat het domein van het bedrijfsleven, maar gemeenten en andere overheden willen alweer decennia óók op het netvlies van de burger worden gebrand. Plus, je kunt moeilijk nieuwe theekopjes, briefpapier en balpennen bestellen als je geen logo hebt om erop te plakken. Vandaar dat het aanstaande Midden-Groningen alvast een pakkend beeldmerk liet maken. Een onvergetelijk plaatje dat meer zegt dan duizend woorden. Waar al het goede van de drie samenstellende gemeenten in wordt samengebald. Een krachtig beeld dat de 'kernwaarden' van Midden-Groningen onuitwisbaar op onze optische schors etst.Dat moet met een plaatje, en niet met een indoctrinerend woordenlijstje dat de gemeente her en der aan lantaarnpalen zou kunnen hangen, omdat steeds meer mensen zich beelddenker noemen,gewone stervelingen, die zich met taal behelpen. 'Ik ben een beelddenker' klinkt een stuk beter dan 'Ik kan niet lezen'. Beelddenkers moet je niet lastigvallen met een heel A4'tje met de missie en visie van Midden-Groningen.Aldus ging een reclamebureau aan de slag met de 'kernwaarden' van deze gemeente, te weten: Verbinding, Nuchter, Robuust en Proactiviteit. Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden door elkaar, maar dat kan een beelddenker natuurlijk weinig schelen. Die gaat lekker met die vier woorden stoeien tijdens een reclamekundige brainstorm. Verbinding is makkelijk, dat is een dakje dat ergens moet terugkomen. Nuchter? 'Gewoon een letter uit het alfabet', bromt een van de creatieve beelddenkers van het reclamebureau. Robuust dan. 'Wat betekent robuust eigenlijk?' vraagt de stagiair, volstrekt voor zijn beurt. 'Gewoon stevig!' snauwt zijn baas. Een dikke letter dus. 'We zijn er bijna jongens, welke moesten we nog, productiviteit?' 'Nee, proactiviteit!' 'O ja.' 'We maken van dat dakje gewoon een boogje en dat zetten we op een M, dat heeft wel iets proactiefs toch?' hakt de baas de knoop door: 'Ik wil nog even de kroeg in.'Het logo werd woensdag feestelijk gepresenteerd. Je kunt er trouwens ook het Google-locatiewijzertje in zien, geflankeerd door twee proactieve streepjes die voorkomen dat het omvalt. En straks zien ze in Midden-Groningen in één oogopslag dat ze voortaan wonen in een gemeente die staat voor: Verbinding, Nuchter, Robuust en Proactiviteit. Verbinding en Nuchter, daar loopt geen bloed uit, Robuust betekent gelukkig helemaal niks (goeie vraag van die stagiair!) en alleen die Proactiviteit is een beetje zorgwekkend voor de burger. Die wil tenslotte het liefst een gemeente waar hij niks van merkt. Een gemeente die hem met rust laat en niet proactief problemen gaat oplossen die er nog niet zijn.Wat de burgers betreft, mag Midden-Groningen best een grijze muis zijn. Gelukkig kun je ook dat, met een beetje goede wil, wel terugzien in het logo: de M van Muis, veilig onder een dakje.Willem van Reijendam