In beeld: tiende editie Tellerlikker Rally

Vandaag is de tiende Tellerlikker Rally in Winschoten van start gegaan. Vanaf half tien in de ochtend gingen oldtimers op pad om een rally te houden voor het goede doel.

Johan Rolfes is een van de organisatoren. Rolfes: 'Het is net of het een snelheidswedstrijd is. Dat is het zeker niet. De deelnemers krijgen een boek mee met daarin schetsen. Dat is het zogenaamde bolletje-pijltje systeem. Daarbij is het bolletje de auto en het pijltje de richting waar je heen moet.''Er zijn wat trucjes ingebouwd. Je moet nooit de kortste weg, maar de langste weg nemen. Dat betekent ook dat je soms langs parkeerplaatsen moet. Daar staan controlebordjes met een bepaalde code, die genoteerd moet worden. Zo kunnen wij controleren of de route wel goed wordt gereden,' zegt Rolfes.