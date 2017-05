Morgen staan er tonnen op het spel voor FC Groningen

Voor FC Groningen staan morgen tonnen op het spel bij de laatste speeldag van de Eredivisie. Zondag speelt Groningen tegen Heracles. Als FC Groningen wint en FC Heerenveen passeert op de ranglijst, krijgt Groningen vijf ton extra overgemaakt. Dit komt door de verdeling van de televisie inkomsten.

Het systeem dat de ruim zeventig miljoen aan tv-geld verdeelt over dit seizoen, is eenvoudig van opzet. De eindranglijst die morgen duidelijk wordt, vormt de basis voor de verdeling.De telling gaat over de laatste tien seizoenen. Om de recente resultaten zwaarder te laten tellen, is aan het huidige seizoen een factor tien gehangen. Dat loopt terug naar het seizoen 2007/2008. In dat seizoen tellen de punten slechts eenmaal.Groningen loopt nu drie punten achter op Heerenveen. Als Groningen de Friese club zondagmiddag op de ranglijst van de eredivisie passeert, krijgt directeur Hans Nijland vijf ton extra overgemaakt.'Het is onvoorstelbaar spannend. In de loop van dit seizoen zijn we al teruggevallen op de ranglijst van de tv-gelden. Daardoor krijgen we ten opzichte van vorig seizoen al anderhalf miljoen euro minder', zegt FC-Groningen directeur Hans Nijland tegen de NOS. Nijland: 'Als we zondag Heerenveen op de ranglijst van de eredivisie niet passeren, gaat daar nog eens vijf ton af. Dat is in totaal twee miljoen euro minder dan vorig seizoen. Dat is op een begroting van 18 miljoen euro natuurlijk heel veel geld.'