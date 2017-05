Groningers en Friezen maken stroom met onderwatervlieger

Het Gronings-Friese bedrijf SeaQurrent heeft een onderwatervlieger ontwikkeld waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.



De vliegers worden in paren met stevige kabels aan een paal op de zeebodem verankerd. Door stroming door eb en vloed komt er grote kracht op de vliegers te staan. De vliegers kunnen met de getijden meebewegen, zodat er bijna continu druk is.



120 ton

De kabels zijn verbonden aan hydraulische cilinders. De trekkracht op een vlieger is ongeveer 120 ton, genoeg dus om 120 kleine auto's op te tillen. Door de druk wordt een hydromotor-generator aangedreven, waarmee elektriciteit wordt opgewekt.



Test

SeaQurrent heeft het ontwerp laten doorrekenen door de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna is een schaalmodel getest bij Marin, het Maritiem Research Instituut Nederland in Wageningen. Volgens Youri Wentzel van SeaQurrent is die test succesvol verlopen.



1 Megawatt

De onderwatervliegers leveren per paar een megawatt (MW) Dat is genoeg stroom voor 1200 huishoudens.



SeaQurrent wil de vliegers in 2018 in de praktijk gaan testen. Het bedrijf heeft daarvoor verschillende locaties op het oog, waaronder de Eemshaven.



Visserij

Volgens Wenzel hoeven de onderwatervliegers geen beletsel te vormen voor bijvoorbeeld de visserij. 'In de gebieden waar ze staan kun je niet vissen', zegt Wenzel, 'maar de ruimte die wij nodig hebben is minimaal. We gaan echt niet de hele kust volzetten met deze dingen.'

