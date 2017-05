Hoogste top van Groningen is weer mooi schoon

(Foto: RTV Noord)

De hoogste plekken van de twaalf provincies zijn dit weekend schoongemaakt. Daaronder zijn de Vaalserberg in Limburg en het Haantjeduin in Drenthe. In Groningen hebben vijftien vrijwilligers het zwerfafval van de Kardingebult opgeruimd.

Zowel in Nederland als in de rest van Europa worden er onder de noemer 'Let's Clean Up Europe' talloze schoonmaakacties georganiseerd. 'We willen met deze actie mensen milieubewust maken. Zwerfafval is nog steeds een groot probleem', vertelt Willemijn de Vries van Recycle Valley.



Bergsport

Het is in de bergsport goed gebruik om de afdaling met een vuilniszak in de hand te bedwingen en de berg daarbij zo schoon mogelijk achter te laten.



Ook MilieuSteward Kars Ottens merkt dat mensen nog steeds afval laten slingeren. 'Dat is slecht voor de omgeving en de dieren.' Hij is blij met de actie van vandaag want de bult is weer mooi schoon.

Door: RTV Noord