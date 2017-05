Tattoo festival: Uren op de pijnbank voor een 'plakplaatje'

Op de pijnbank ligt een man uit Denemarken. Hij laat Batman en de Joker op zijn bovenbeen zetten. Het duurt nog een uur of twaalf voordat het tatoeageklusje erop zit.

Dit hele weekend is in Sportcentrum Kardinge in Groningen de 'International Ink & Cutz Tattoo convention'. Op waar in de winter de ijsvloer ligt, zetten internationale tatoeëerders 'plakplaatjes'. Overal waar je kijkt, worden tattoos gezet.Even verderop zit een man die een schedel met een roos op zijn bovenbeen krijgt; zeker zes uur werk. Waarom juist deze tekening? 'Dat wou hij graag', zegt de man, terwijl hij naar een vriend wijst. 'Ik stel mijn been vrij voor iets moois, wat moet je er anders mee', lacht hij.Of het pijnlijk is? 'Ja', zegt de man volmondig. De komende zes uur is hij, op een paar eet- en drinkpauzes na, onder de pannen. De tatoeëerder is nog maar net begonnen.Het festival is meer dan alleen het zetten van tattoos. Zo zijn er wedstrijden tatoeëren, optredens en is er een afterparty met dj's.