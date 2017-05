Duel Oranje Nassau stilgelegd na beenbreuk

(Foto: Facebook Sander Dzemidzic)

De voetbalwedstrijd in de Hoofdklasse tussen ACV Assen en Oranje Nassau is zaterdag in de twaalfde minuut tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde nadat een speler van ACV zwaar geblesseerd raakte.

Beenbreuk

Spits Sander Dzemidzic werd onderuitgehaald in het strafschopgebied van de club uit Groningen. Waarschijnlijk liep hij daarbij een beenbreuk op. Er moest een ambulance aan te pas komen om hem van het Univé Sportpark in Assen te halen. De ongelukkige overtreding kwam Ibrahim Sillah van Oranje Nassau op een rode kaart te staan.



Nacompetitie ontlopen

In deze laatste competitiewedstrijd staat er voor de Groningers nog wel wat op het spel. Alleen bij winst op ACV kunnen ze de de nacompetitie om degradatie nog ontlopen, maar dan moet de concurrentie wel een handje meehelpen.

