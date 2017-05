ChristenUnie verwacht overvolle treinen tijdens werkzaamheden ringweg

Als de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen komende zomer van start gaan, wordt het nog veel voller in de treinen. Dat vreest de ChristenUnie in Veendam.

De partij denkt dat veel Veendammers voor de trein kiezen, om de wegwerkzaamheden te ontlopen. Maar in de spits zitten de Arriva-treinen naar Groningen al 'behoorlijk vol', zegt de ChristenUnie. De partij is bang dat er niet genoeg treinstellen zijn om iedereen in te vervoeren.Ook in Veendam zelf ziet de partij problemen. Daar zijn waarschijnlijk te weinig parkeerplaatsen voor de extra treinreizigers. De ChristenUnie vindt dat er iets moet worden gedaan, om te voorkomen dat de buurt vol komt te staan met geparkeerde auto's.Er is sinds het begin van de nieuwe dienstregeling in december gedoe rond overvolle NS-treinen tussen Groningen en de Randstad in de spits en het weekend. Daar wordt nu geleidelijk gewerkt aan een oplossing. Binnen enkele maanden moet de overlast minder worden.Wat de gevolgen van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg hiervoor zijn, is onbekend.