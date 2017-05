Kupers mist WK-limiet

(Foto: RTV Noord)

Atleet Thijmen Kupers uit Groningen is er zaterdag in het Chinese Shanghai niet in geslaagd om de WK-limiet voor de 800 meter te lopen.

Negende plek

Bij de Diamond League wedstrijd eindigde Kupers op de negende plaats in een eindtijd van 1 minuut, 46 seconden en 84 honderdste. Dit was ruim boven de limiet voor het WK in Londen van 1.45,90. De winnaar van de race werd de Keniaan Bett Kipyegon in 1.44,70.

