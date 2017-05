Oranje Nassau veroordeeld tot nacompetitie

Oranje Nassau is er zaterdag niet in geslaagd om de nacompetitie te ontlopen. De ploeg van coach Patrick Zwart verloor in Assen met 1-0 van kampioen ACV. Het duel lag een half uur stil na een dubbele beenbreuk in de twaalfde minuut van ACV-speler Sander Dzemidzic.

De Groningers hadden alleen nog kans om de nacompetitie te ontlopen als ze zelf een overwinning wisten te boeken. De gasten kwamen uitstekend uit de startblokken en schoten in de eerste tien minuten twee keer op de paal. Getuar Derguti, al in de eerste minuut van de wedstrijd, en Marco van der Heide waren ongelukkig in de afwerking.Vlak daarna maakte Ibrahim Sillah een ongelukkig overtreding op ACV-spits Sander Dzemidzic in het strafschopgebied. De Assenaar brak hierbij zijn been en moest met de ambulance van het veld vervoerd worden. Sillah kreeg de rode kaart en Willem de Jong benutte de resterende strafschop: 1-0.Ook met tien spelers gaf ON niet op. Zo schoot Getuar Derguti vijf minuten voor de pauze rakelings naast. Na de onderbreking bleef het een aantrekkelijk duel. Oranje Nassau-doelman Alex van Stralendorff voorkwam met enkele mooie reddingen verdere tegendoelpunten.Oranje Nassau is door deze nederlaag op de veertiende plaats geëindigd in de hoofdklasse B met 32 punten uit 30 wedstrijden. De oranjehemden komen nu uit in de nacompetitie en strijden daar om lijfsbehoud. Op zaterdag 20 mei speelt ON eerst tegen de winnaar van het duel WHC-d'Olde Veste.