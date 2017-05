Groningse kampioenen: VV Groningen, Marum, Be Quick en Stedum

Zaterdagmiddag was de laatste speelronde in de reguliere competitie van het noordelijke amateurvoetbal. VV Groningen, SV Marum, Be Quick en Stedum werden kampioen en konden de champagne ontkurken.

In de tweede klasse J haalde VV Groningen op eigen veld het kampioenschap binnen. Nummer drie DZOH werd met 4-1 verslagen. Vroege doelpunten van Wesley Walstra en Martin Kamstra beslisten in de eerste helft het duel. In de tweede helft maakten de Groningers nog twee treffers. Vlak voor tijd deed Yannick van Duin namens DZOH nog iets terug.SV Marum is kampioen geworden in de derde klasse C. In het kampioensduel op eigen veld werd concurrent VV Noordwolde met 4-0 verslagen. Daan Assink zette de Marumers op het goede spoor door na een half uur het eerste doelpunt te maken. Twee goals nog voor rust van Tom Boezerooy brachten de de thuisploeg in veilige haven. Vlak voor tijd bepaalde Kino Elias de eindstand op 4-0.Koploper Be Quick 1887 gaf in 4E op de laatste speeldag het kampioenschap niet meer uit handen. Op eigen veld werd SJS met maar liefst 6-0 verslagen. Janco van den Berg was met drie doelpunten de grote man aan de kant van de Groningers. In 4C was Mamio al geruime tijd kampioen.In 5A pakte Stedum het kampioenschap door DIO Groningen met 4-1 te verslaan. Onder andere Siebrand Dijkema, Jacco Santing en Robbert Slager scoorden voor de gasten. Concurrent Oosterparkers ging met 4-2 onderuit tegen Westerlee.