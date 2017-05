Jong FC Groningen besluit seizoen met zege

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen in de derde divisie gewonnen. In het Noordlease stadion werd nummer twee FC Lisse met 1-0 verslagen.

Lisse kon in de aanloop naar dit duel nog kampioen worden, maar mede door deze nederlaag en de overwinning van Ijsselmeervogels bij Quick Boys (0-1) ging het kampioenschap naar Ijsselmeervogels.De thuisploeg probeerde meteen het initiatief naar zich toe te trekken en kreeg in de eerste tien minuten goede kansen via Michael Breij die twee keer miste. Hierna werd het spel wat slordiger en vielen er weinig mogelijkheden meer te noteren.Vlak na de pauze viel de enige treffer van de middag. Amir Absalem stuurde in de 47e minuut Michael Breij de diepte in en hij werkte dit keer wel goed af: 1-0. Verdedigend gaf Jong FC Groningen niets weg, het centrale duo Keziah Veendorp-Joël Amakodo bleek onverslaanbaar.Jong Groningen eindigt op de achtste plaats in de derde divisie met 45 punten uit 34 wedstrijden.