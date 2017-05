Schipper pontje komt niet opdagen; Noordhorn onbereikbaar

(Foto: RTV Noord / Jan Been)

Treinen missen en te laat aankomen bij de beslissende voetbalwedstrijd. Inwoners van met name Noordhorn ondervonden overlast zaterdagmorgen, omdat het pontje niet voer. De schipper kwam niet opdagen.

Vanwege de sloop van de hefbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn, vaart er tijdelijk een pontje over het Van Starkenborghkanaal. Het is voor fietsers en wandelaars de enige verbinding tussen beide plaatsen. Volgens de dienstregeling moest de pont om half zes 's ochtends beginnen met varen, maar er was geen schipper.



'Gelukkig geen examendag'

Volgens wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn kwamen er meerdere klachten binnen. Het ging om mensen die de trein misten door de ontbrekende pont of kinderen die niet naar hun voetbalwedstrijd konden.



'Het is nog een geluk dat het geen examendag was', zegt Bakker. Sommige fietsers besloten over de provinciale weg te fietsen. Dat is niet toegestaan.



Niet weer gebeuren

Rond half tien in de ochtend kwam de schipper en kon het pontje weer varen. Het is onduidelijk waarom er enkele uren niemand was.



De wethouder wil van de provincie weten, die de pont heeft ingezet, hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij horen hoe dit in de toekomst wordt voorkomen. 'Dit moet niet weer gebeuren', zegt Bakker.

Door: RTV Noord Correctie melden