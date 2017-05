Robben redt Bayern in doelpuntenfestijn

(Foto: RTV Noord archief)

Landskampioen Bayern München heeft zaterdag op sensationele wijze gewonnen van runner-up RB Leipzig. Het werd 4-5 in het voordeel van de kampioen. Arjen Robben maakte in de vijfde minuut van de extra tijd de winnende goal.

Beslissende goal

De ploeg van coach Carlo Ancelotti keek in Leipzig tien minuten voor tijd nog tegen een achterstand van 4-2 aan. Dankzij drie treffers in de turbulente slotfase stapte Bayern alsnog als winnaar van het veld: 4-5. Robben besliste het duel. Het was zijn twaalfde competitietreffer.





Topscorer

Namens Bayern kwam Robert Lewandowski twee keer tot scoren (1-1 en 4-3). De Poolse aanvaller bracht daarmee zijn competitietotaal op dertig. Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund staat op 29 doelpunten.



Beslissing

De Gabonese spits bracht de treffer van zijn ploeg zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg (1-1) op zijn naam. In de laatste speelronde volgend weekeinde valt de beslissing wie zich dit seizoen topscorer van de Bundesliga mag noemen.

