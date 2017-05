Mollema blijft overeind in generale repetitie

De drie Nederlandse klassementstoppers in de Giro d'Italia gaven zaterdagmiddag in de generale repetitie voor het eerste grote examen van zondag geen krimp.

Top-20

Hoewel de slotbeklimming van de achtste etappe van Molfetta naar Peschici meer dan een kuitenbijter was die op sommige punten een stijgingspercentage had van meer dan twaalf procent, finishten Steven Kruijswijk (negende), Tom Dumoulin (twaalfde) en Bauke Mollema (achttiende) bij de beste twintig renners in het dagklassement. De Spanjaard Gorka Izagirre won de rit.





Beste waarden

En dus concludeerden de drie tevreden dat ze klaar zijn voor de clash van zondag die na 149 kilometer op de gevreesde Abruzzencol Blockhaus zal eindigen. Mollema: ,,Ik moet zorgen dat ik zo dicht mogelijk bij mijn beste waarden kom, dan zal het wel goed gaan.''



Ontsnapping

In de finale van de rit was de Spanjaard Mikel Landa (Team Sky) ontsnapt. Mollema had waardering voor Landa's uitval. ,,Hij hoopte waarschijnlijk dat hij nog enkele renners zou mee krijgen, maar dat was niet het geval' aldus de Groninger. 'In je eentje nog een kilometer of tien, twaalf vooruit te moeten rijden terwijl er achter je een hele horde op drift is geraakt, is bijna een kansloze missie.''

