Donar deelt eerste tik uit aan Zwolle in titelstrijd

Donar heeft zaterdagavond een 1-0 voorsprong genomen in de best-of-seven serie om het Nederlands kampioenschap tegen Zwolle. De Groningers hadden geen enkele moeite met Zwolle en wonnen overtuigend met 80-45.

In een bijna uitverkocht Martiniplaza, met 4215 toeschouwers, nam Donar vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. Zo kon de voorsprong in het eerste kwart al snel oplopen tot 11-4 toen Chase Fieler met een fraaie dunk door de verdediging van Zwolle heen denderde.Dit verschil bleef in tact en na tien minuten basketbal stond Donar met 23-15 voor. Bij Zwolle leek de absolute overtuiging en scherpte te ontbreken om het de thuisploeg echt lastig te maken. Bij rust was het verschil opgelopen naar vijftien punten: 41-26.Na de onderbreking liep het gat steeds verder op en kon coach Erik Braal rouleren in zijn opstelling. Donar probeerde het gebrek aan spanning te compenseren met een aantal fraaie scores. Het stond 67-34 na dertig minuten basketbal. In het laatste kwart speelden de Groningers het duel geroutineerd uit en tekenden voor een 80-45 overwinning.Topscorer aan de kant van Donar was Chase Fieler met 24 punten. Op dinsdag 16 mei staat de tweede wedstrijd in deze serie op het programma in Zwolle. Het duel begint om 19.30 uur.