Herkansing: Paasvuur na maand alsnog ontstoken

Bijna een maand na dato gaat zaterdagavond de Paasbult van Siddeburen alsnog in vlammen op. De bult moest eigenlijk al op Eerste Paasdag, 16 april, branden.

Het vuur werd destijds niet aangestoken, omdat de wind verkeerd stond. Daardoor zou de vlammenregen over het dorp trekken. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het vuur werd vervolgens meerdere keren uitgesteld.Het gaat vaker fout met het paasvuur in Siddeburen. Onder meer in 2015 moest hij op een later moment worden ontstoken.