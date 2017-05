Column: Vissen en vliegen vangen

De lente is begonnen. Dat u dat maar even weet. U weet dat natuurlijk al lang. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat voor mij de lente is begonnen. Dat lentegevoel heb ik door de mug. De eerste mug is deze week door het open raam onze slaapkamer binnengevlogen.

Op zich geen pretje want dat klotenbeest houdt Lientje en mij uit onze slaap. En dat niet alleen. Het neefje of vriendje, zoals wij Groningers zo mooi zeggen, is helemaal geen neef, laat staan een vriend. Want ik heb inmiddels al drie dikke jeukbulten. Het gekke is dat Lientje niet gestoken wordt en ik wel. ‘Dien bloud is veul lekkerder’, lacht Lientje mijn jeukerig ongemak weg.



Als ik wakker lig van het ‘nieeejjjjj’-gezoem van onze vriend rond mijn hoofd denk ik aan mijn lagere school. Als ‘leutje rooie’ begon het voorjaar als meester Garrel op vrijdagmiddag tijdens het voorlezen uit Beekman&Beekman voor het eerst het raam openzette omdat het zo warm in de klas was.



Waarom meester Garrel Garrel heette weet ik eigenlijk niet, want in het echt heet hij Ger. Deze week kreeg hij een lintje, een koninklijke onderscheiding, voor al zijn werk in het dorp. Zo behoedde hij als openbare meester de christelijke Sint Joris-kerk van de ondergang.



De geur van gemaaid gras en de geluiden van lege melkflessen schuddend in een krat van buurkruidenier Bulder drongen het klaslokaal binnen. En soms een mug. De eerste mug of vlieg maakte het lentegevoel, wat ik dus nog steeds heb, compleet. Die mug of vlieg, wat is het verschil ook al weer, ging dan op het bord zitten, heen weer trippelen op het raam aan de gangkant of nam hilarisch plaats op het goudgele haar van meester Garrel.



De vlieg kon beter niet gaan zitten op het tafeltje van Wilm. Dan was de vlieg geen vlieg meer maar het haasje. Want Wilm verstond de kunst om de vlieg met één hand te vangen. Geen beste pletmep maar heel subtiel en razendsnel plukte hij de vlieg met zijn rechterhand uit de lucht.



Je hoorde het beest dan paniekerig brommen in de grote gesloten hand van Wilm. Of hij kneep zijn hand even toe tot het gebrom abrupt was afgelopen of bij een beter humeur stak hij zijn hand het raam uit om de vlieg zijn vrijheid te gunnen.



Wilm was boerenzoon. Zoon van de melkveehouder van Tranendal, groot en beresterk. Nooit jammeren. Altijd doorgaan. Behalve één keer toen hij zijn been op twee plaatsen brak tijdens het voetballen. Dat muggenvangen zat ‘m in het bloed. Vooral bij het viswater was hij in zijn element. Bij het gemaal in het Maimer Daipke aan het spoor zat veel vis en er vlogen, vooral bij stil weer, heel veel muggen. Wilm ving altijd wat.



Dat vissen bij t Maimer Daipke was een belevenis. Met Wilm, Sjonnie, Japie, Henkie, Hannes en Appie viel altijd wat te beleven. Er waren ook wel eens dagen dat al die vissen niet zo’n honger hadden. Onze dobbers bleven akelig stil. Wilm ving dan rustig zijn vliegen, maar Henkie kon nooit zo tegen de stilte. Dat niets doen. Eerst kwam wat ‘drinkerij tot de pukkel oet’. Daarna ‘eterij’, meestal twee metworsten. En als die op waren dan wist je het wel. Dan gebeurde er wat.



Henkie bond dan een schoen aan de haak van Sjionnie als hij moest poepen in het bosje aan de andere kant van de zwetsloot en riep dan heel hard. ‘Hest beet Sjonnie!! Hest beet!’ Bij warm zomerweer maakte Henkie het helemaal bont, dan riep hij ‘Dikke snouk. Dikke snouk!’trok al zijn kleren uit en sprong spiksplinternakend met een grote plons boven op iemands dobber.



Hannes en Appie spanden de kroon. Die hadden een keer hun pukkel met drinkerij en eterij vergeten. Een slokje Raak Cassis, E3 Cola of ranja konden ze wel van ons krijgen. Maar eten, nee dat hielden we liever zelf of het was al op. Hannes en Appie bedachten toen dat ze ook wel vis konden eten. Nadat Hannes een flinke paling had gevangen, stookte hij samen met Appie een vuurtje van stro.



De aalvlugge vis werd aan een pin geregen en kronkelend op het vuur gelegd. De paling bleef ondanks het vuur maar kronkelen. Hannes en Appie werden ongeduldig. En hongerig als ze waren en onwetend hoe lang een paling op het vuur moest, trokken ze de vis weer uit het knetterende vuur. Met zakmes werd de paling - ik zag m toch echt nog kronkelen - van zijn veld ontdaan en daarna meteen in de mond gestopt en doorgeslikt. Wij stonden allemaal met open mond te kijken. Hier werd een paling levend verorberd. Wilm ving een vlieg uit de lucht.



Vissen in mijn dorp was onvergetelijk. Sindsdien eet ik nooit meer paling. Als ik chagrijnig opsta vanwege die rotmug, loop ik de douche in. In de spiegel zie ik een paar enorme wallen onder een paar kleine 'vergrelde' ogen. Als ik het douchegordijn opzij schuif om de douchekraan open te draaien, hoor ik weer dat ‘niejjjjjj-gezoem’. In mijn ooghoek zie ik iets vliegen. In een reflex zwaai ik met mijn open rechterhand richting dat iets om met gesloten hand voor mijn borst stil te houden. Ik hoor niets meer. Geen ‘nieejjjj’ meer. Ik knijp heel hard in mijn hand. En nog een keer.



Heel voorzichtig open ik mijn hand. Daar ligt in mijn handpalm een zwart geplet neefje in een grote rode bloedvlek. Mijn bloed. Een hartgrondig ‘Yes!!’ komt uit mijn mond. Ik loop naar de slaapkamer om het grote nieuws aan Lientje te vertellen. Maar die slaapt. Ik moet het alleen doen met mijn euforie.



Later als ik schoon gedoucht haar mijn gloriemoment vertel, zegt ze: ‘Joaowah laiverd’. Ik hoor haar ‘nee’ denken. Ik doe nog even voor hoe ik ons ‘vriendje’ te grazen nam. Lientje kijkt niet eens. In plaats daarvan zegt ze:



‘Astoe vanommedag toch noar t maart gaist, kinst ook wel eem n moal n boske paling mitnemen. Doar heb ik toch zo’n zin aan....'



Vrouwen. Soms denk ik wel eens dat ze in mijn hoofd kan kijken.



Erik Hulsegge

