'Jij een appeltaart, ik uitleg over Facebook'

Helpen bij het doen van de boekhouding, tuinieren of een nieuwe vloer leggen. Ruilkring Het Hogeland is een netwerk om diensten en goederen te ruilen. Daar komt geen euro aan te pas, maar een fictieve munteenheid: de pangel.

'Ik verhuisde van Groningen naar Winsum en had geen geld om zelf een nieuwe vloer in huis aan te leggen. Dat heeft iemand van de ruilkring uit de stad toen gedaan', vertelt Lia Hummelen. Ze had positieve ervaringen met de ruilkring en besloot deze ook in haar nieuwe woonplaats op te zetten.Inwoners kunnen via de ruilkring iets voor elkaar doen. Daar verdienen ze dan pangels mee. Die kunnen vervolgens gebruikt worden om zelf iets mee te krijgen.Jan doet de tuin bij Maria.Maria knipt het haar van JokeJoke kookt voor PeterPeter leert Tammo hoe Facebook werktOm mee te kunnen doen aan de ruilkring moeten mensen zich aanmelden . Vraag en aanbod is online te zien.De ruilkring is bedoeld om sociale contacten te verbeteren in de vorm van vriendendiensten of burenhulp. Het vraag en aanbod is online te vinden. En gebruikers zijn tevreden. Adri Hoogvliet uit Warffum vindt het een 'heel mooi initiatief'. Ze heeft al regelmatig hulp gehad van mensen.Ook wethouder Marc Verschuren doet mee aan de ruilkring. Hij loopt regelmatig met de hond van de buren. Voor de pangels die hij daarvoor krijgt kan hij af en toe door iemand een heerlijke appeltaart laten bakken.