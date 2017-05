Verdachte bedreiging met vuurwapen werd al gezocht in Duitsland

De Engelsman die vrijdagavond werd aangehouden bij Kolham vanwege bedreiging met een vuurwapen, werd al gezocht door de Duitse politie. Hij wordt op een later moment overgedragen aan onze oosterburen.

Er was vrijdagavond een aanrijding in de binnenstad van Groningen. Daarbij kregen beide chauffeurs ruzie. De 46-jarige man uit Engeland zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Hij ging er daarna vandoor.De politie vond de auto van de man op een carpoolplek bij Kolham. Hijzelf werd gevonden en aangehouden in Westerbroek.Zowel op vrijdag als zaterdag is nog gezocht naar het vermeende vuurwapen. Die zoektocht heeft niets opgeleverd.Het is onbekend wanneer de man wordt overgedragen aan de Duitse politie. Het Nederlandse onderzoek naar het incident van vrijdagavond gaat door. Het is onduidelijk wat de man in Duitsland op zijn kerfstok heeft.